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SEMİRAMİS PEKKAN KÖPEĞİYLE ALIŞVERİŞTE
MAGAZİN 20.12.2022, 11:07
Türkiye'nin önde gelen sanatçılarından Ajda Pekkan'ın kendisi gibi şarkıcı kardeşi Semiramis Pekkan, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Köpeği ile birlikte alışverişe çıkan medyatik isim, bir süre mağazaları dolaştı. Yaklaşan yeni yıl öncesinde kendisi ve ailesi için yılbaşı alışverişi yapan Semiramis Pekkan, her zaman olduğu gibi nezaketi, samimiyeti ve içten tavırlarıyla dikkat çekti.
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