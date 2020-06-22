Semih Öztürk eks aşkı Kurretülayn ile gizlice evlendi

Semih Öztürk, uzun yıllardır aşk yaşadiğı Kurretülayn Matur ile dün evlendi. Herkesten gizli saklı nikah masasına oturan Öztürk, salona cep telefonu ve güvenlik görevlisi aldırmadı. 2016 yılında Survivorda yarışan ve şimdilerde TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor Ekstra programinda yorumculuk yapan Semih Oztürk, dün nikah masasına oturdu. Basında haber olmak istemeyen 0ztürk, nikah öncesi ve sonrası gerginlik çikardı.