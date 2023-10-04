Selin Şekerci'den alış-veriş turu

Ekranların güzel ve başarılı oyuncularında olan Selin Şekerci, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı. Tek başına alışverişe çıkan güzel oyuncu, bir süre mağazaları dolaşıp yeni sezon ürünlerini inceledi. ‘Aile’ dizisine Avukat Serap, rolüyle katılan başarılı oyuncu, ‘’repo günümdeyim biraz alışveriş yapmak istedim’’ dedi. Muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayıp objektiflere poz veren güzel oyuncu, uzun süre alışveriş yaptıktan sonra AVM’den ayrıldı. Selin Şekerci’nin, tarzı ve şık stili ise gözlerden kaçmadı.