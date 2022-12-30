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SELİN ŞEKERCİ TEK BAŞINA
MAGAZİN 30.12.2022, 10:17
Ekranların güzel ve başarılı oyuncularından olan Selin Şekerci, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Tek başına alışverişe çıkan güzel oyuncu, akşam saatlerinde geldiği AVM'de uzun süre mağazaları dolaştı. Acelesi olduğunu söyleyen güzel oyuncu, "biraz acelem var da. Gala için elbise bakıyorum. O yüzden sonrasında uzun uzun konuşuruz arkadaşlar. Şimdiden hepinize iyi, güzel ve başarılı seneler diliyorum." açıklamasında bulundu. Ayrıca güzel oyuncunun siyahlar içindeki tarzı ve şıklığı da dikkatlerden kaçmadı.
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