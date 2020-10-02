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SELİN ŞEKERCİ KİMDİR ? KAÇ YAŞINDA NERELİ ?

SELİN ŞEKERCİ KİMDİR ? KAÇ YAŞINDA NERELİ ?

SELİN ŞEKERCİ KİMDİR?

Selin Şekerci, 1 Haziran 1988 yılında İzmir, Karşıyaka’da dünyaya gelmiştir. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini İzmir'de tamamlayan Selin Şekerci , 8 yaşına kadar bale eğitimi almıştır. İzmir Devlet Tiyatrosunda oyunculuk eğitimini tamamladıktan sonra 18 yaşında İstanbul'a gelen Şekerci, dizi ve reklamlarda oynamaya başlamıştır.
2006 yılında rol aldığı Sağır Oda dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamış ancak Melekler Korusun dizisi ile tanınmaya başlamıştır. Ay Büyürken Uyuyamam adlı Türk yapımı filmde rol alan Şekerci 2012 yılında Mahsun Kırmızıgül’ün yönetmenliği üstlendiği Benim İçin Üzülme dizisinde Irmak karakterini canlandırdı.

2014 yılında Kaçak Gelinler dizisinde canlandırdığı Şebnem karakteri ile çok sevilen ve büyük bir hayran kitlesi kazanan Selin Şekerci, son olarak 2017 yılında Fox TV ekranlarında yayınlanan Çoban Yıldızı dizisinde Zühre karakterini canlandırmıştır. 1,68 boyunda, 57 kilo olan Selin Şekerci İkizler burcudur.

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