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Selda Bağcan : ''Sevmiyorum açık giyinmeyi, ayıp geliyor.''

Selda Bağcan: ''Benim tarzımın esprili bir anlatımı vardır. ‘Devrimci bacı’ kıyafeti derler . Ben böyle iyi ve rahat hissediyorum. ''

Selda Bağcan : ''Sevmiyorum açık giyinmeyi, ayıp geliyor.''

Usta sanatçı Selda Bağcan sanat hayatı boyunca kendine has tarzı ve tavrıyla gönüllerde taht kurmayı başarmış sesine şarkılarına hayran bırakmış usta sanatçılarımızdandır. Selda Bağcan, Mayıs ayında ‘40 Yılın 40 Şarkısı-2’ albümünü müzikseverlerle buluşturdu.

Bağcan kendisi ile ilgili sorulan sorulara çok samimi cevaplar verdi.  Sahnede kullandığı kostümlerle ilgili şunları söyledi:

‘’ Aslında benim çok özel sahne kostümlerimin olduğu bir dönem var; terzim Yıldırım Mayruk idi. tevellüt yetmez Ben Zeki Müren’le gazinolara çıktım. Onunki gibi değildi ama bana yakışan şeyler yapılıyordu. Müzeyyen Senar’ın solist altı olarak çıktım. Ama yine bakınca, hanım hanımcıktı hep. Dekolte zaten mümkün değil. Hayatımda hiç açık giymedim. Öyle omuzlarımı göstermek falan..

 ‘Sol muhafazakar’ diyorlar ya hani, işte ben tam oyum. Sevmiyorum açık giyinmeyi, ayıp geliyor. Hatta bazı politikacıların eşlerini görüyorum, şok oluyorum. Benim tarzımın esprili bir anlatımı vardır. ‘Devrimci bacı’ kıyafeti derler . Ben böyle iyi ve rahat hissediyorum. Günlük hayatımda da zaten çok sade giyinirim. Sahnede sadece bir tık daha özenliyim.

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