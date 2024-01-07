  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Şeker Müzik Dubai Yolcusu

Şeker Müzik Dubai Yolcusu

Yayınlanma:
Şeker Müzik Dubai Yolcusu
Birleşik Arap Emirlikleri’nin gözdelerinden ve en büyük eyaletlerinden birisi olan; Ras Al Kaimah’da, Ramazan Ayında 30 gün boyunca gerçekleştirilecek, birçok Ülkeden yüzlerce Mutfak Lezzetinin bir arada olacağı, on binlerce misafirin ziyaret etmesi beklenen ‘’RAK FOOD EXPO’’ Gıda festivali hazırlıkları hızla devam ediyor.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin gözdelerinden ve en büyük eyaletlerinden birisi olan; Ras Al Kaimah’da, Ramazan Ayında 30 gün boyunca gerçekleştirilecek, birçok Ülkeden yüzlerce Mutfak Lezzetinin bir arada olacağı, on binlerce misafirin ziyaret etmesi beklenen ‘’RAK FOOD EXPO’’ Gıda festivali hazırlıkları hızla devam ediyor.

Türkiye'nin lezzet ustalarının da katılacağı ‘’RAK FOOD EXPO’’ festivaline özel davet edilen Şeker Müzik Yapım sahibi A. Kadir Şeker’de sözleşmeli sanatçılarıyla katılacak.

Berdan Mardini, Selen Görgüzel ve Tuğba Özerk ile Dubai’de yapılacak lezzet festivaline katılacak olan A. Kadir Şeker “Ülke sınırları dışında ülkemize değer katacak ve tanıtımında yer alacağımız her organizasyonu önemsiyor ve yer alıyoruz” dedi.

Nproduction organizasyonuyla gerçekleşen ‘’RAK FOOD EXPO’’ festivalinde sevilen sanatçı Berdan Mardini’de kurduğu MARDİNİ Kozmetik için bir stant açacağını ve yurtdışı satışlarını önemsediklerini dile getirdi.

Kaynak:Haber Kaynağı

Magazin
Berkay ‘Evdeyiz Dede Part 2’da ünlü konuklarıyla izleyenlere müzik ziyafeti çekecek
Berkay ‘Evdeyiz Dede Part 2’da ünlü konuklarıyla izleyenlere müzik ziyafeti çekecek
Büşra, kendi kanatlarıyla uçacak
Büşra, kendi kanatlarıyla uçacak
Gülşen: Bu Sene Sadece Gülelim
Gülşen: Bu Sene Sadece Gülelim
Pelin Karahan'a Yabancı Hayranlarından Yoğun İlgi
Pelin Karahan'a Yabancı Hayranlarından Yoğun İlgi
Beste Açar'dan Sıfır KM Bir Single
Beste Açar'dan Sıfır KM Bir Single
Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak yine aile olarak bir arada
Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak yine aile olarak bir arada
Arda Turan Hayranlarını Kırmadı
Arda Turan Hayranlarını Kırmadı
Pınar Deniz'den Yeni Yıl Dilekleri
Pınar Deniz'den Yeni Yıl Dilekleri