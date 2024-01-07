Şeker Müzik Dubai Yolcusu

Birleşik Arap Emirlikleri’nin gözdelerinden ve en büyük eyaletlerinden birisi olan; Ras Al Kaimah’da, Ramazan Ayında 30 gün boyunca gerçekleştirilecek, birçok Ülkeden yüzlerce Mutfak Lezzetinin bir arada olacağı, on binlerce misafirin ziyaret etmesi beklenen ‘’RAK FOOD EXPO’’ Gıda festivali hazırlıkları hızla devam ediyor.

Türkiye'nin lezzet ustalarının da katılacağı ‘’RAK FOOD EXPO’’ festivaline özel davet edilen Şeker Müzik Yapım sahibi A. Kadir Şeker’de sözleşmeli sanatçılarıyla katılacak.

Berdan Mardini, Selen Görgüzel ve Tuğba Özerk ile Dubai’de yapılacak lezzet festivaline katılacak olan A. Kadir Şeker “Ülke sınırları dışında ülkemize değer katacak ve tanıtımında yer alacağımız her organizasyonu önemsiyor ve yer alıyoruz” dedi.

Nproduction organizasyonuyla gerçekleşen ‘’RAK FOOD EXPO’’ festivalinde sevilen sanatçı Berdan Mardini’de kurduğu MARDİNİ Kozmetik için bir stant açacağını ve yurtdışı satışlarını önemsediklerini dile getirdi.