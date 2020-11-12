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Sefirin Kızı doktor Sahra kim? Deniz Işın Kimdir?

Sefirin Kızı doktor Sahra kim? Deniz Işın Kimdir?

Star Tv ekranlarında yayınlanan ''Sefirin Kızı'' dizisine bu hafta yeni bir oyuncu dahil oldu. Akın’nın kardeşi olduğunu söyleyen doktor Sahra abisinin öldüğünü öğrenince Sancar Efe ile ilgilenmeye başladı.

 Abisin intikamı için neler yapacak önümüzdeki bölümlerde izleyeceğiz. Diziye dahil olmasıyla birlikte arama motorlarında Deniz Işın ismi aranmaya başladı.

 Deniz Işın Kimdir ?

28 Mayıs 1992 yılı doğumlu olan Deniz Işın, Türkiye’nin güzel kızları ile meşhur olan İzmir’de bulunan, Ege Üniversitesi mezunu olan Deniz Işın, ayrıyetten yüksek lisans mezunudur da. Sosyal medyaya çok aktif olarak kullanan Deniz Işın birçok markada Reklam yüzü olarak da kameraların karşısına çıkmıştır. Atiye, Her yerde sen, iyi günde kötü günde dizilerinde oynayan Deniz Işın’ın Sefirin Kızı dizisinde adeta Yıldız dönemini yaşayacağı söyleniyor.

Sefirin Kızı 28. Bölüm Fragman
Sefirin Kızı 28. Bölüm Fragman
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