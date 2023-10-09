Sedef Şahin ve Hakan Bilgin'in Watergarden İstanbul'daki Tiyatro Provası Göz Kamaştırıcı Anlarla Dolu!

Televizyon dünyasının sevilen isimleri Hakan Bilgin ve Sedef Şahin, son günlerde Watergarden İstanbul'da yer alan Duru Tiyatro'da objektiflere yakalandı. İkilinin, akşam üzeri sahnelenecek olan 'Dönme Dolap' adlı tiyatro oyunu için gerçekleştirdiği prova, gazetecilerin ilgi odağı oldu. Sanatçılar, oyun öncesinde medya mensuplarına poz vererek keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

Sezonun ilk oyununu oynayacakları için heyecanlı olduklarını dile getiren ikili, "Bu sezonun ilk oyunu olacak. Heyecanlıyız sabırsızlıkla sahneye çıkmayı bekliyoruz. Ayrıca ,"Dönme Dolap" oyunumuz bu sezon son olacak. Seyircilerimize teşekkür ederiz bizi hiç yalnız bırakmıyorlar. Onun dışında yeni oyunlar okuyoruz hazırlanıyoruz." dedi.