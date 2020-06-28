Seda Sayan’ın gelin adayı Ezgi Eyüboğlu kimdir?

Ezgi Eyüboğlu, ‘Kalbim Seni Seçti’ dizisindeki ‘Derin’ karakteriyle ilk başrol deneyimini yaşadı. Peki Ezgi Eyüboğlu kimdir ve hangi dizilerde oynamıştır? İşte oyuncunun hayatı hakkında bilgiler.

EZGİ EYÜBOĞLU KİMDİR?

Ezgi Eyüboğlu 15 Haziran 1988 Ankara doğumlu Türk oyuncudur. İstanbul Üniversitesi Iktisat Bölümünü bitirdikten sonra Bahçeşehir Üniversitesi ileri oyunculuk bölümünde master yapmıştır. 2012 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde Aybige Hatun rolüyle ünlenmiştir. Ardından Sudan Bıkmış Balıklar dizisinde rol almıştır. Ama asıl çıkışını 2015'te başrollerini eşi Kaan Yıldırım ile üstlendiği bir yaz dizisi olan Adı Mutluluk dizisinde Kumsal Güçlü karakterini canlandırmıştır. Son olarak ise Payitaht Abdülhamid adlı dizide Ahsen karakterini canlandırmıştır.

OYNADIĞI DİZİLER

2007 Senin Uğruna – Konuk Oyuncu

2008 Arka Sokaklar – Konuk Oyuncu

2011 Kalbim Seni Seçti Derin Başrol Oyuncusu

2011 Muhteşem Yüzyıl Aybige Yardımcı Karakter

2012 Sudan Bıkmış Balıklar Zeynep Başrol Oyuncusu

2012 Yalan Dünya – Konuk Oyuncu 27.Bölüm

2013-2014 İntikam Cemre Arsoy Yardımcı Karakter

2014 Yasak Asude (Nazım Bey'in Kızı) Başrol Oyuncusu

2014 Ulan İstanbul Ada Akça Konuk Oyuncu 11-14.Bölüm

2015 Adı Mutluluk Kumsal Güçlü Başrol Oyuncusu

2017 Payitaht Abdulhamit Melike (Ahsen) Yardimci Karakter