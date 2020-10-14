Seda Sayan: “Kadir bizi affet senin için hiçbir şey yapamadık.''

Şahit olduğu darp olayına sessiz kalmayarak sevgilisi Ayşe Dırla'yı dövdüğü öne sürülen Özgür Duran’a mani olmak isterken kalbinden bıçaklayarak ölümüne sebep olan Tıp öğrencissi Kadir Şeker adam öldürme suçundan tahrik indirimi ile mahkeme kararıyla 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kamuoyuna yansıyan bu olay da Kadir Şeker’e büyük bir destek vardı. Ceza almaması için bir çok gösteriler eylemler yapıldı. Ancak yargılam süreci artık tamamlandı.



Konuyla iligili sanat camiasından da paylaşımlar geldi. Bunlardan biri Seda Sayan karar açıklandıktan sonra Sayan sosyal mdeya üzerinden paylaşım yaptı:

“Kadir bizi affet senin için hiçbir şey yapamadık. Artık sokakta şiddete maruz kalan kadınların yardımına kim koşar? Üzgünüm, çok yazık oldu çok.”