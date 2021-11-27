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SEÇKİN MARKALAR ZİYARETÇİLERLE BULUŞACAK

YEŞİM YILMAZ VE TUĞBA TOSYALI “MAGIC SHOP” YILBAŞI ALIŞVERİŞ GÜNLERİ İÇİN GİRİŞİMCİ MARKALARI OPTİMUM PREMİUM OUTLET AVM’DE AYNI ÇATI ALTINDA BULUŞTURUYOR.

SEÇKİN MARKALAR ZİYARETÇİLERLE BULUŞACAK

Jade & Co Events, Esra İletişim Danışmanlık ile birlikte bu kez de İstanbul Optimum Premium Outlet’de girişimci markaları bir araya getirerek yılbaşı öncesi keyifli ve renkli bir alışveriş festivali için hazırlık yapıyor.

1-14 aralık tarihlerinde gerçekleşecek olan Optimum Premium Outlet Magic Shop Yılbaşı Alışveriş Günleri’nde giyimden aksesuara, ev tekstilinden dekoratif ürünlere kadar birbirinden farklı girişimci marka ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Yeşim Yılmaz, Tuğba Tosyalı ve Esra Şan ev sahipliğindeki ‘Magic Shop’ temalı etkinlik birden fazla sektörden oluşan markaların katılımıyla, alışveriş günlerine özel indirimlerle İstanbulluların ziyaretine açık olacak. 14 gün boyunca gerçekleşecek olan alışveriş günlerinde Optimum AVM’yi ziyaret edecek olan misafirler, en trend ürünleri bulabilecek. Aynı zamanda Özge Ulusoy, Gizem Hatipoğlu gibi ünlü isimler de alışveriş günlerini ziyaret ederek destek olacak.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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