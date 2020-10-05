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SEÇKİN MARKALAR VADİSTANBUL’DA BULUŞTU

“Birleştiren ve Geliştiren" mottosuyla Aslı Özdemir ve Sevcan Bakır çözüm ortaklığıyla yapılan “Fashion Room Türkiye Alışveriş Günleri”, yeniden Vadistanbul’da gerçekleşti. Ünlü isimlerin girişimci markalarla buluştuğu etkinlik, unutulmaz 3 güne imza attı.

SEÇKİN MARKALAR VADİSTANBUL’DA BULUŞTU

USA SHOPIFY iş birliğiyle ikinci kez farklı sektörlerden girişimcileri bir araya getiren Fashion Room Türkiye, Vadistanbul’un zemin katındaki keyifli ortamında ziyaretçilerini ağırladı. Deniz Akkaya, Aslıhan Doğan Turan, Aslı Hünel, İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatli, Ece Vahapoğlu gibi ünlü isimlerin markalarıyla katıldığı etkinliği Ivana Sert, Derya Tuna, Seray Sever, Günel, Çağrı Müftüoğlu gibi ünlü isimler de ziyaret etti. Pınar Demirkaya Beslenme ve Danışmanlık Merkezi ziyaretçilere vücut analizi yaparak bilgilendirdi. Sanatçı Aslı Hünel “Giyimde ve Yaşamda Geri Dönüşüm” standında sattığı ürünlerin geliriyle, ihtiyaç sahibi çocuklara eğitimlerinde kullanmaları için bilgisayar hediye edecek.

Fashion Room Türkiye’de markalar ürünlerini sergilerken, ziyaretçilerin de alışverişin keyfini çıkardığı etkinliğin geliri Vadistanbul tarafından annesi ve/veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, yetenekli öğrencilerin eğitimine destek için Darüşşafaka Cemiyeti’ne bağışlandı.

Yoğun ilgi gören Fashion Room Türkiye, önümüzdeki aylarda Türkiye’nin en seçkin alışveriş merkezlerinde gerçekleşecek.

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