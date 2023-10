Seçil Gür: Her Türlü Müziği İyi İcra Ettiğimi Düşünüyorum

Sevilen şarkıcı müzik tarzıyla ilgili olarak her tür müziği sevdiğini ve iyi icra ettiğini söyleyerek şunları dile getirdi.

‘’Dinleyicilerimle bir araya geldiğim ilk günden beri söylediğim ve arkasında durduğum bir tarzım var. Bir tarzın temsilcisi olmadığım, her tür müziği iyi icra ettiğimi düşünüyorum, kalbimle enerjimin tuttuğu her şarkıyı da dinleyicilerimle paylaşıyorum. Bu pop olur, arabesk, jazz ya da rock. Müziğin her türünü seviyorum ve farklı türden müzik dinleyen insanlarla buluşmak bana keyif veriyor’’ dedi.