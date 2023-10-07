  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Seçil Gür: Her Türlü Müziği İyi İcra Ettiğimi Düşünüyorum

Seçil Gür: Her Türlü Müziği İyi İcra Ettiğimi Düşünüyorum

Yayınlanma:
Seçil Gür: Her Türlü Müziği İyi İcra Ettiğimi Düşünüyorum
Türk Pop Müziğinin sevilen ismi Seçil Gür, Müzikonair'dan Alper Ergez'in sorularını yanıtladı. Ünlü isim hayatından, kariyerinden ve projelerinden bahsetti.
Seçil Gür: Her Türlü Müziği İyi İcra Ettiğimi Düşünüyorum 1 14

Sevilen şarkıcı müzik tarzıyla ilgili olarak her tür müziği sevdiğini ve iyi icra ettiğini söyleyerek şunları dile getirdi.

‘’Dinleyicilerimle bir araya geldiğim ilk günden beri söylediğim ve arkasında durduğum bir tarzım var. Bir tarzın temsilcisi olmadığım, her tür müziği iyi icra ettiğimi düşünüyorum, kalbimle enerjimin tuttuğu her şarkıyı da dinleyicilerimle paylaşıyorum. Bu pop olur, arabesk, jazz ya da rock. Müziğin her türünü seviyorum ve farklı türden müzik dinleyen insanlarla buluşmak bana keyif veriyor’’ dedi.

Seçil Gür: Her Türlü Müziği İyi İcra Ettiğimi Düşünüyorum 2 24

Sezen Aksu’ya ayrı bir hayranlığının olduğunu belirten şarkıcı

Sezen Aksu’ya hislerim hayranlıktan öte omzuna yaslandığım ve yol aldığım bir melek, onunla emeklemeye başladım ve yürümeyi öğrendim. Bir değil bütün şarkılarını söylemek isterim. Cover değil de yorumlamayı arzu ederim’’ dedi.

Seçil Gür: Her Türlü Müziği İyi İcra Ettiğimi Düşünüyorum 3 34

Özel hayatınızla ilgili çok şey yazıldı çizildi. Hatta reklam olduğunu bile söyleyenler oldu. Son kez konuşacak olsanız özel hayatınızla ilgili neler söylemek istersiniz?

Seçil Gür: Her Türlü Müziği İyi İcra Ettiğimi Düşünüyorum 4 44

‘’Geçmişle ilgili konuşacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Gözüm gönlüm gelecek güzel günlerde olsun.Diyerek Hedefinin hep daha çok kişiye ulaşabilmek olduğunu söyleyen başarılı şarkıcı şimdilik hedefim 80 milyon’’ dedi.