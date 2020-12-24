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Savaşçı dizisin de bomba etkisi yaratacak isim !

Fox'un sevilen dizisi Savaşçı'da yeni oyuncu transferleri bomba etkisi yaratıyor! Savaşçı dizisi ne zaman başlıyor?

Savaşçı dizisin de bomba etkisi yaratacak isim !

Yeni sezonda ekranlar da göremediğimiz Fox Tv'nin Savaşçı isimli dizisi 5 ocakta yeni çekimlerine start verecek. Dizi kadrosundan ayrılan isimler kadar, yeni gelen oyuncular adeta bomba etkisi yaratıyor. Tamer Karadğlı'dan sonra kadroya yeşilçamın usta isimlerinden Ediz Hun'un katıldığı açıklandı. 80 yaşında olmasına rağmen fit görünmü ile dikkat çeken Ediz Hun, uzun süre askeri istihbaratta görev almış, emekli albay Gündüz Göktürk karakterine hayat verecek.  Ediz Hun Savaşçı'da Tamer Karadağlı'nın babasını canladıracak. Ediz Hun'un tekrar ekranlara dönmesi izleyicileri çok mutlu etti.  

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