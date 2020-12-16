Savaşçı dizisi ekranlara hangi kanal da ne zaman dönüyor?

Fox tv'nin 5 sezon boyunca ekranlara taşıdığı ve severek izleninlen ''Savaşçı'' dizisi yeni sezonda yayın hayatına dönmemişti. Dizi severler merakta bırakan bu durum final bölümü olmadan dizi bitti diye düşüneye başlamışlardı. Ancak diziden radikal bir karar geldi yeni yayın hayatına kanal de ekranlarıda olacağı ve aralık ayının sonlarına doğru ya da ocak ayının başında pazar akşamları olacak şekilde yayına başlamayı planlıyor.

Dizinin başrol oyuncularından Berk Oktay 'Yasak Elma'' kadrosuna dahil olurken, Savaşçı disizine ise Tamer Karadağlı eklendi.



