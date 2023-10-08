Şarkıcılığın Yıldızı Yusuf Güney, Zorlu AVM'de Göz Kamaştırdı!

Sahnelerin başarılı isimlerinden şarkıcı Yusuf Güney, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yakalandı.

Tek başına geldiği AVM’de bir süre mağazaları dolaşan ve yeni sezon ürünlerini inceleyen başarılı şarkıcı, ‘’İngiltere’ye kesin dönüş yapıyorum, İstanbul’u terk edeceğim, artık buralardan sıkıldım yakın zamanda temelli İngiltere’ye taşınıyorum’’ dedi. Başarılı şarkıcının sempatik tavırları ve güler yüzü ise dikkatlerden kaçmadı.