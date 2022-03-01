Şarkıcı Tayfun Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Kerim Tekin Hakkında Bilinmeyenleri Anlattı
Kayhan'ın eski damadı şarkıcı Tayfun Duygulu, sözü bestesi kendisine ait, Kerim Tekin'in okuduğu "Kar Beyazdır Ölüm" şarkısının hikayesini anlatırken
MAGAZİN 01.03.2022, 18:46
"Kerim Tekin bize hep "Ben trafik kazasında öleceğim, albüm belki çok satar" derdi. Vefatı sonrası Kerim'in annesi bana 'Oğluma niye böyle bir parça yaptin' dedi."
1997'de bu şarkıyı yorumlayan Kerim Tekin 1998'de trafik kazasında hayatını kaybetmişti.
Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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