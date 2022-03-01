Şarkıcı Tayfun Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Kerim Tekin Hakkında Bilinmeyenleri Anlattı

"Kerim Tekin bize hep "Ben trafik kazasında öleceğim, albüm belki çok satar" derdi. Vefatı sonrası Kerim'in annesi bana 'Oğluma niye böyle bir parça yaptin' dedi."

1997'de bu şarkıyı yorumlayan Kerim Tekin 1998'de trafik kazasında hayatını kaybetmişti.