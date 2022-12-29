Şarkıcı Sefo Almanya'da Bir Hayranı Tarafından Tacize Uğradı!

Rapçi Sefo, Almanya'da verdiği konser sonrası sahneden indiği sırada bir kadın hayranının tacizine uğradı. O anları başka bir seyirci kayıt altına almış. Sosyal medya hesabından uğradığı tacizi anlatan Sefo, "Sahneden inerken avuçlamak suretiyle beni elledi, hakkımı helal etmiyorum. Haram olsun ya. Kendimi çok kötü hissediyorum" dedi.