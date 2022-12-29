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Şarkıcı Sefo Almanya'da Bir Hayranı Tarafından Tacize Uğradı!
Ünlü Şarkıcı Sefo Almanya'da verdiği Konser sırasında Fiziksel uğradı!
MAGAZİN 29.12.2022, 11:16
Rapçi Sefo, Almanya'da verdiği konser sonrası sahneden indiği sırada bir kadın hayranının tacizine uğradı. O anları başka bir seyirci kayıt altına almış. Sosyal medya hesabından uğradığı tacizi anlatan Sefo, "Sahneden inerken avuçlamak suretiyle beni elledi, hakkımı helal etmiyorum. Haram olsun ya. Kendimi çok kötü hissediyorum" dedi.
Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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