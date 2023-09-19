Şarkıcı Nilüfer, Koronavirüs Hastalığına Yakalandı: Konser Tarihi Ertelemek Zorunda Kaldı

Ünlü Türk şarkıcı Nilüfer, sosyal medya platformları üzerinden koronavirüs hastalığına yakalandığını kamuoyuna duyurdu. Nilüfer'in hastaneye yatırıldığı ve tedavi sürecinin devam ettiği bildirildi.

Konser Tarihi Ertelendi: Sağlık Öncelikli

Nilüfer, hastane sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, "Sevgili dostlarım ve saygıdeğer kamuoyu, birkaç gün önce yüksek ateş ve diğer semptomlarla başlayan rahatsızlığımın Covid virüsüne bağlı olduğunu öğrendim. Şu an hastanede tedavi görmekteyim ve kısa süre içerisinde sağlığıma kavuşmayı umut ediyorum. Ancak sağlık her şeyden önemli olduğu için 22 Eylül'de planlanan Kuruçeşme Açık Hava konserimi, güvenlik ve kamu sağlığını öncelikli tutarak 14 Ekim'e ertelemek zorunda kaldım. İyileştikten sonra, hepinizle tekrar buluşmak için sabırsızlanıyorum." şeklinde konuştu.

Nilüfer'e Geçmiş Olsun Dilekleri

Nilüfer'in hastalığının duyulmasının ardından sevenleri ve meslektaşları sosyal medya üzerinden geçmiş olsun dileklerini iletti. Türk müziğinin usta isimlerinden biri olan Nilüfer'e hızlı bir iyileşme dileğiyle, sanatçının sevenleri ve müzik dünyası dualarını gönderiyor.

Nilüfer'in koronavirüs hastalığına yakalandığı ve hastanede tedavi gördüğü haberinin ardından, sanatçının sağlığına kavuşmasını ve müziğe kaldığı yerden devam etmesini diliyoruz. Kamu sağlığına verdiği önem takdire şayan ve bu zorlu süreçten sağlıklı bir şekilde çıkacağına inanıyoruz. Nilüfer'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor ve onun sağlığına duacıyız.