ŞARKICI İDO ACIOĞLU'NA FENOMENLERDEN TAM DESTEK!
MAGAZİN 07.03.2022, 11:24
Şarkıcı İdo Acıoğlu, yeni şarkısı "Hadi Gel Sevgilim"i gerçekleştirdiği lansmanla tanıttı. Geceye birçok fenomen isim de katıldı. Acıoğlu, "Şarkım 3 günde 10 milyonu geçti. Hızla yükseliyor. Fenomen dostlarım çok destek oldular. Çoğu sanatçı yeni şarkısını tanıtmaları için onlara ciddi rakamlar ödüyorlar ama bana gönülden destek verdiler. İyi dost biriktirmenin önemini bir kez daha anladım" dedi. Fenomen Kadir Can Turan da, İd1ao Acıoğlu'nun sosyal medya fenomenleri için çok kıymetli olduğunu söyledi.
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