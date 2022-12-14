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Şarkıcı Buray 'dan Anlamlı Ziyaret
Şarkıcı Buray konser için gittiği Konya Selçuklu Kültür Merkezinde ilk ziyareti Anıtkabir'de oldu.
MAGAZİN 14.12.2022, 12:48
5 Aralık'ta Türk kadınlarına seçme ve seçilme hakkı veren Atatürk'e şükranlarını sunmak için Anıtkabir'e gittiğini söyleyen Buray "Merdivenlerinden çıkarken dizlerimin titrediğini hissettim. Yaşadığım duyguyu tarif etmem imkansız" dedi. Buray, mozolenin önünde saygı duruşunda bulunup çiçek bıraktı.
Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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