Şarkıcı Berkay: ''Param yetmediği için taksiye binemezdim.''

Şarkıcı Berkay bugünlere gelmeden yaşadığı zorlukları tüm samimiyetiyle katıldığı programda anlattı.

Lüks yaşantısı, arabaları, evleri ve hediyeleri zaman zaman gündemde de olan Berkay aslında rahatsız olduğunu söyledi..

‘Üniversitede üç arkadaş 1000 TL’lik ev kirasını veremezdik. Asla bütün pizza yiyemez, dilim alırdık. Param yetmediği için taksiye binemezdim. Bu yüzden şimdi arabalarımla gündeme gelince rahatsız oluyorum. Sahibi olduğum her şeyin kıymetini de çok iyi biliyorum. P ahalı ve gösterişli alışverişleriyle gündeme gelen Berkay bu haberlerden utandığını söyledi.

En büyük korkusunun yalnızlık olduğunu söyleyen Berkay

"55 yaşına geldiğinde dostların, sohbet edeceğin kardeşin, arkadan koşup boynuna sarılacak üç-beş at, seni seven bir karın yoksa; bir evde tek başınaysan, çok ürkütücü. Bu yüzden gerçek dostlar biriktiriyorum" dedi