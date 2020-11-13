“Sahte hesabım da var, özellikle stalkladığım biri de.”

Her hafta Zorlu PSM %100 Studio sahnesinde Türkiye ve gündeme dair konuları ve farklı ilgi alanlarından ağırladığı sürpriz konuk sanatçıları ile seyirci karşısına çıkan İbrahim Selim’in sevilen şovu “İbrahim Selim ile Bu Gece”nin bu haftaki konuğu, genç kızların gözdesi yakışıklı oyuncu Ozan Dolunay oldu.

Müzikten, stand-up’a, mizahtan güncel konulara; kültürün her alanına dokunan eğlence dolu dakikalar yaşanan, kahkahanın bir an olsun eksilmediği programa yakışıklı oyuncunun kendisiyle ilgili samimi itirafları damga vurdu.

Koç Üniversitesi Makine Mühendisliği mezunu olan Dolunay; daha çok kalbimi kullanabileceğim bir işle uğraşmak istediğini ifade ederek mühendisliğin kendisi için fazla mekanik bir alan olduğunu belirtti. Mühendislikten oyunculuğa geçişini ise “İki artı ikinin dört ettiği bir yerden çıkıp iki artı ikinin belki de hiç olmayabileceği bir şeyin içerisine girdim.” Sözleriyle anlattı.

“İbrahim Selim ile Bu Gece”nin en sevilen bölümlerinden “Gözlerimin içine bak”ta sorulan sorulara verdiği samimi cevaplarla da seyircinin beğenisini kazanan yakışıklı oyuncu, programlarda yöneltilen bazı klişe sorulardan hoşlanmadığını da ifade etti. “Yeni proje nasıl gidiyor sorusuna bu zamana kadar çok kötü gidiyor diyen olur mu, oldu mu hiç.” Diyerek tiye alan Dolunay, “Hiç tanıştıktan sonra gözünde büyüttüğüm kadar yokmuş dediğin bir ünlü oldu mu?” sorusuna verdiği “Oldu ama şimdi kendisi arkadaşım.” cevabıyla seyirciyi kahkahaya boğdu.

Sosyal Medya kullanımı konusunda da dürüst cevaplar veren yakışıklı oyuncu, sahne sosyal medya hesapları olduğunu hatta özellikle stalkladığı bir kişinin de olduğunu söylerken, bu kişinin kim olduğunu açıklamaması da dikkatlerden kaçmadı.