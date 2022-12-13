ŞAHSENEM YILBAŞINA HAZIRLANIYOR

90’lar pop müziğin yıldız ismi Şahsenem, yılbaşı gecesi için özel hazırlanıyor. 9 yıl ara verdiği müzik dünyasına tekrar hızlı bir giriş yapan Özbek popçu Şahsenem, aldığı kilolar ile şaşkınlık yarattı. Takıları, güzelliği ve yorumcu kimliğiyle müzik dünyasının unutulmazları arasına giren Şahsenem, 90’lı yıllara dönüyor. Nişantaşı ELSA Beauty bünyesinde güzellik uzmanı Erol Palavan ile sıkı bir dönüşüm serüvenine giren ünlü Popçu yılbaşı gecesi sevenlerimi şaşırtacağım ifadesinde bulundu. 20 yıldır güzellik uzmanı olarak hizmet veren Erol Palavan, herkes güzellik yolculuğunda aynı yolda yürüyemez, sanatçıya uygun programı çıkardık ve yılbaşı gecesi yolun yarısını kat etmiş olacağız, 2023 sevgililer gününde sevenleri sahnede 90’lar Şahsenem’i görecekler iddiasında bulundu. Sahnede sadece usta bir yorumcu olmanın yetmediğini dile getiren Şahsenem “Güzellik uzmanı Erol Palavan sanki beni bir zaman makinesiyle geri döndürüyor, estetiksiz ve doğal yöntemlerle bir mucizeye imza atıyor. Yılbaşı gecesi sevenlerim ilk şoku yaşayacak hazır olun sevgililer gününde güzellik yolunda zaman makinesindeki yolculuğumu tamamlıyorum” dedi.