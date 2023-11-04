12 yıl aradan sonra müzik dünyasına hızlı bir dönüş yapan Özbek popçu Şahsenem, bu hasreti her ay çıkaracağı tekli şarkısıyla gidereceğini sevenlerine müjdelemişti.

Müziğe dönmesiyle birlikte Sonbahar ruhuna uygun 2. Teklisi “Bitsin Artık” ile sevenleriyle yeniden buluştu.

Söz ve Müziği Mert Aktürk imzası taşıyan slow eserin klip çalışması Murat Alphan tarafından yapılırken Şahsenem, güzelliğiyle klip çalışmasında yine büyülüyor.

Mg prodüksiyon adına Mert Aktürk’ün yapımcılığını yaptığı Şahsenem yorumuyla “Bitsin Artık” isimli eserin aranjör koltuğunda yine Mert Aktürk oturdu. Güzel popçu Şahsenem, klip çalışmalarında giydiği kıyafetlerin sevenleri tarafından yakından takip edildiğini bildiğini ve sosyal medyadan yazdıklarını dile getirirken 2. Teklisinde Uluslar arası tasarımcı CCK Moda evi Cengiz Çetinkaya ile çalıştığını ve Türk moda sektörünün dünya devleriyle yarışacak düzeyde olduğu vurgusunu yaptı.

Arka arkaya gelen tekli şarkı çalışmalarıyla müzik dünyasında bir Şahsenem rüzgarı estirmeye başlayan güzel sanatçı “Şimdilik bir rüzgar ama yakında Şahsenem rüzgarı kasırgaya dönüşecek” dedi.