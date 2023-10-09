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Sahnede zor anlar

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Sahnede zor anlar
İstanbul'daki konserinde büstiyerinin kopçası kopan Gedik frikik vermemek için sahnesine ara vermek zorunda kaldı.

Kış sezonunun gelmesi ile birlikte yoğun konser maratonuna başlayan Ömür Gedik, iki gün üst üste Ankara ve İstanbul Günay’da sahne aldı. İstanbul'daki konserinde büstiyerinin kopçası kopan Gedik frikik vermemek için sahnesine ara vermek zorunda kaldı. “En korktuğum şey başıma gelmek üzereydi. Büstiyerim tamamen açılsaydı sahneden ağlayarak inerdim. Nazar çıktı herhalde” diyen Ömür Gedik sevilen şarkılarıyla programını tamamladı.

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