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Şahan Gökbakar ve Ailesi Metropol İstanbul'da Hupalupa Eğlence Merkezi'nde Keyifli Anlar Yaşadı!

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Şahan Gökbakar ve Ailesi Metropol İstanbul'da Hupalupa Eğlence Merkezi'nde Keyifli Anlar Yaşadı!
Komedyen Şahan Gökbakar, son günlerde Metropol İstanbul'da görüntülendi. Eşi Selin Gökbakar ve çocuklarıyla birlikte geldiği alışveriş merkezinde, Hupalupa Aile Eğlence Merkezi'nde keyifli vakit geçirdi. Eğlence sonrasında Gökbakar ailesi, aile dostları ve çocuklarıyla birlikte yemek yedi.

Komedyen Şahan Gökbakar, son günlerde Metropol İstanbul'da görüntülendi. Eşi Selin Gökbakar ve çocuklarıyla birlikte geldiği alışveriş merkezinde, Hupalupa Aile Eğlence Merkezi'nde keyifli vakit geçirdi. Eğlence sonrasında Gökbakar ailesi, aile dostları ve çocuklarıyla birlikte yemek yedi.

Gazetecilere tek başına poz vermeyi tercih eden Şahan Gökbakar," Kolay gelsin arkadaşlar.Her şey yolunda.Gördüğünüz gibi ailece çocukları eğlendiriyoruz." dedi. Şahan Gökbakar, her zaman olduğu gibi siyah kombiniyle dikkat çekti.

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