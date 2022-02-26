Şahan Gökbakar Ukrayna Başkanı Zelenski'in Eski Komedyen Olmasını Küçümseyenlere Fena Köpürdü!

Takipçileri tarafından binlerce beğeni alan açıklamasında, Ukrayna Başkanı'nın ülkesini cesurca savunduğunu dile getirdi. "Bana ve diğer komedyenlere "işte komedyen ülkeyi yönetince böyle olur, ülke işlerine burnunu sokma" diye yorum yazanlar; o "komedyen" Zelensky cesurca ve yalnız başına ülkesini savunuyor! Asıl atıp tutan, herkese posta koyan o dünya liderleri neredeler acaba? Kim daha mert çıktı"dedi .