Şahan Gökbakar Ukrayna Başkanı Zelenski'in Eski Komedyen Olmasını Küçümseyenlere Fena Köpürdü!
Ünlü Komedyen Şahan Gökbakar, eski bir komedyen olan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'in küçümsenmesine fena kızdı. Instagram sayfasından açıklamada bulununan Gökbakar. Zelenski'in cesurca ve yalnız başına ülkesini savunduğunu ifade etti.
MAGAZİN 26.02.2022, 21:59 26.02.2022, 22:10
Takipçileri tarafından binlerce beğeni alan açıklamasında, Ukrayna Başkanı'nın ülkesini cesurca savunduğunu dile getirdi. "Bana ve diğer komedyenlere "işte komedyen ülkeyi yönetince böyle olur, ülke işlerine burnunu sokma" diye yorum yazanlar; o "komedyen" Zelensky cesurca ve yalnız başına ülkesini savunuyor! Asıl atıp tutan, herkese posta koyan o dünya liderleri neredeler acaba? Kim daha mert çıktı"dedi .
Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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