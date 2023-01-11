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ŞAHAN GÖKBAKAR-SELİN GÖKBAKAR AİLECEK BOYU EĞLENCE
MAGAZİN 11.01.2023, 10:47
Geçtiğimiz günlerde izleyicisiyle buluşan 'Recep İvedik 7' filmiyle büyük beğeni toplayan Şahan Gökbakar, önceki gün eşi Selin Gökbakar ile Metropol İstanbul'da objektiflere yansıdı.Çocukları Deniz Efe ve Ela ile birlikte Hupalupa Aile Eğlence Merkezi'nde doyasıya eğlenen Gökbakar ailesi keyifli anlar yaşadı. Samimi ve sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Gökbakar, kendisini fark eden sevenlerinin fotoğraf isteklerini geri çevirmedi. Uzun süre kaldıkları alışveriş merkezinde eğlenceli anlar yaşayan Şahan Gökbakar, eşi ve çocukları, birçok oyunu deneyimlemeyi ihmal etmediler.
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