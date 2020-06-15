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Şahan Gökbakar evde eşinin saçını boyadı

Koronavirüs salgını nedeniyle evde karantinada kalan ünlü çift Şahan Gökbakar ve eşi Selen Gökbakar bu kez evde saç boyadılar. Bu anları sosyal medyadan paylaşan çift çok sayıda beğeni aldı.

Şahan Gökbakar evde eşinin saçını boyadı

Yaptığı ekmekleri büyük bir gururla sergileyen ve karantina dönemini son derece verimli bir şekilde geçiren Şahan Gökbakar, normalleşme süreci başlamış olmasına rağmen gündelik hayata dahil olmak için acele etmiyor. Eşi ve çocuklarıyla birlikte bu süreci evinde geçiren ve takipçilerine de bunu öneren Şahan Gökbakar, bu defa da eşinin saçlarını boyadı.

Sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf üzerinden eşi Selin’in yeni görüntüsünü takipçileriyle paylaşan Gökbakar altına da şunları yazdı:

“Evde 90. Gün şerefine, karıcığıma yeni tarz yaptık. Bir kadına her saç yakışır mı kardesim? Eveeeet hanımlar, yıpranan saçlarınızı kökten uca canlandırmak için işte size hayat kurtaran 3 tavsiye, yarım çay bardağı zerdeçal ile…. diye devam edermişim”

Anahtar Kelimeler:
Şahan GÖkbakarSaç BoyasıKuaför
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