Sagopa Kajmer’den İrem ‘e övgü!

Sagopa Kajmer’in 2019 yılında çıkardığı 'Sarkastik EP’de en sevilen şarkılarından biri olan “Vazgeçtim İnan”ı pop tarzda yorumlayan pop tarzda yorumlayan İrem Derici şarkısı yayınlandığı andan itibaren tüm listelerin ilk sırasına yerleşti.

Sagopa Kajmer, Pop müziğin şarkılarıyla olduğu kadar renkli kişiliğiyle de büyük beğeni toplayan yeni neslin starı İrem Derici’ye sosyal medya hesabından “Müthiş ses İrem Derici “Vazgeçtim İnan” adlı şarkımı kendinden güzellikler katarak, duygusunu en derin noktalarda koruyarak yorumladı. Çok mutlu oldum” diyerek duygularını dile getirdi.