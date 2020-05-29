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Saba Tümer’in bomba itiraf : Ondan çocuk yapardım

Ünlü sunucu Saba Tümer, Hollandalı ünlü manken Marcus Schenkenberg ile ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu ve " "Elimden kaçtı. Ondan çocuk yapardım" dedi.

Saba Tümer’in bomba itiraf : Ondan çocuk yapardım

Saba Tümer’in pişmanlığı: ‘Elimden kaçtı, ondan çocuk yapardım!’Saba Tümer’in pişmanlığı: ‘Elimden kaçtı, ondan çocuk yapardım!’

Ünlü sunucu Saba Tümer, Hollandalı ünlü manken Marcus Schenkenberg ile ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu ve " "Elimden kaçtı. Ondan çocuk yapardım" dedi

Alp Kırşan'ın YouTube kanalına konuk olan ünlü sunucu Saba Tümer, itirafları ile dikkat çekti. Hollandalı manken Marcus Schenkenberg'i 2005'te TV’deki programında ağırladığını belirten Tümer, “Çok salağım ya. Meğer adam bana evlenme teklif etmiş, ben hiç oralı olmamışım” dedi.

Schenkenberg'i elinden kaçırdığını, ünlü mankenden çocuk yapabileceğini söyleyen Tümer’in itirafları bununla sınırlı değildi.

‘GEL DESE GİDERDİM’

2013'te İspanyol dansçı Joaquin Cortez ile de bir araya geldiğini belirten Tümer, şöyle dedi:

“Bana ‘Benimle İspanya'ya gel' dese, valizimi bile toplamadan, stüdyodan havalimanına giderdim. Sonra çocuk yapardık. Ama teklif etmedi işte.”

Anahtar Kelimeler:
Saba Tümerçocuk
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