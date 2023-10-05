Rosa Ghodsifar İkinci Tekli Çıkıyor

İranlı güzel oyuncu Rosa Ghodsifar, ülkesinde oyunculuk yanında ticaret hayatında açtığı güzellik salonlarıyla da başarıyı yakaladı. Ülkemize yerleşen başarılı oyuncu Rosa Ghodsifar, oyunculuk sektörü yerine müzik dünyasını tercih ederek, sevenlerini de şaşırttı.

Kendini farklı sanat kollarında denemek istediğini ifade eden Rosa Ghodsifar, Türkiye’de ilk önce aslında ticari yatırımlarını yaptığını ve bir iş kadını olduğunu dile getirirken ülkesinde açtığı güzellik salonları konseptinide getireceği vurgusunu yaptı. Müzik çalışmalarıyla şaşırtan Rosa Ghodsifar, ikinci teklisini söz ve müziği Sezen Aksu imzası taşıyan “Aşktan Ne Haber” isimli esere Müsicom Prodüksiyon çatısı altında Ercan Bal aranjörlüğünde yaptı.

Klip çalışmasını stüdyo şartlarında Enes Bilal Taşçı yönetmenliğinde yapan Rosa Ghodsifar, kamera karşısında klip çalışmasıda olsa yer almak oyuncu olarak büyük keyif verdi ifadesinde bulundu. Güzel oyuncu ve şarkıcı Rosa Ghodsifar “Ne kadar iş kadını olsam da ticaret hayatında başarılarda yakalasam sanat benim kanıma işlemiş, oyuncu olarak kamera karşısında olmak ve şarkı söylemek bana terapi oluyor. Sahneye çıkıp şarkı söylemeyi hiç düşünmedim düşünmüyorum da ama oyunculukta güzel bir proje olursa yer almayı istiyorum” dedi.