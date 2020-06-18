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Rıza Kocaoğlu'ndan aşk dolu paylaşımlar

Oyuncu Rıza Kocaoğlu bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Hazal Subaşı ile ilk karesini paylaştı. Böylelikle çiftten ilk paylaşım da gelmiş oldu.

Rıza Kocaoğlu'ndan aşk dolu paylaşımlar

Çukur dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Rıza KocaoğluHazal Subaşı çifti, aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyordu. Ancak Rıza Kocaoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı aşk pozu ile hayranlarına sürpriz yaptı.

Instagram’dan sevgilisi Hazal Subaşı ile çekilen bir fotoğrafı paylaşan Kocaoğlu, aşkını sosyal medyadan ilan etti. Kocaoğlu’nun paylaşımına kalp emojisi koyması dikkat çekti. Paylaşıma kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

Cansu Tosun ile Erkan Kolçak Köstendil’in geçtiğimiz aylarda gerçekleşen doğum günlerini kutlamasına, yeni aşıklar Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı da katılmıştı.

Anahtar Kelimeler:
Rıza KocaoğluHazal SubaşıInstagram
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