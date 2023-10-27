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Rengarenk Gülben Ergen

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Rengarenk Gülben Ergen
Yoğun temposuna rağmen hayranlarını unutmayan ve onlar için stüdyoya giren Gülben Ergen yeni şarkısı ‘Sen Gidince’yi yayınladı. Bu nostaljik şarkı rengarenk single kapağıyla dinleyiciyle buluşuyor.

Yoğun temposuna rağmen hayranlarını unutmayan ve onlar için stüdyoya giren Gülben Ergen yeni şarkısı ‘Sen Gidince’yi yayınladı. Bu nostaljik şarkı rengarenk single kapağıyla dinleyiciyle buluşuyor.

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Gülben Ergün kariyerinin en yoğun dönemini geçiriyor. Bir yandan çektiği reklam filmleri nedeniyle sette vakit geçiriyor, diğer yandan kurucusu ve başkanı olduğu Çocuklar Gülsün Derneği’nin afet bölgesinde yaptırdığı 11 anaokulunun açılışlarına koşuyor. Yurtiçi ve yurtdışı konserlerine de devam eden Gülben Ergen yoğun istekte bulunan hayranlarını kırmadı ve yeni şarkı hazırladı.

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Gülben Ergen geçmişten günümüze, kulaklarımızda ve kalbimizde ayrı bir yeri olan “Sen Gidince” şarkısını Taşkın Sabah’ın yeni düzenlemesiyle okudu. Ergen “Beyaz Kelebekler grubunun doğduğum yıllarda yayınlanan ve ‘Hababam Sınıfı Uyanıyor’ filminden aşina olduğumuz ‘Sen Gidince’ şarkısı yıllardır dilimizden düşmüyor. Bu unutulmaz şarkıyı söylemek inanılmaz keyifli” dedi.

Kaynak:Haber Kaynağı

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