Reha Muhtar ve Oğlu Poyraz, Zorlu AVM'de Stil Dolu Alışveriş Turunda!

Ünlü gazeteci ve televizyoncu Reha Muhtar, önceki gün oğlu Poyraz Muhtar ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. İkili, öğlen saatlerinde geldikleri alışveriş merkezinde bir süre mağazalarda dolaşıp alışveriş yaptı.

Daha sonra öğlen yemeği için mekân arayışı içine giren baba oğul, soluğu Cantinery’de aldı. Reha Muhtar ve Poyraz Deniz Muhtar’ın neşeli ve keyifli halleri ise dikkatlerden kaçmadı.