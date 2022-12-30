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Ramazan Mert Demir'in Eski Mesleği Şaşırttı!
Star TV ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Yalı Çapkını ile ismi gündemden düşmeyen Mert Ramazan Demir'in önceki hali çok şaşırttı.
MAGAZİN 30.12.2022, 15:55
Afra Saraçoğlu ile yakın arkadaş olan Mert Ramazan Demir'in ünlü olmadan önce Power FM'de Top 20 müzik listesini sunduğu görüntüler ortaya çıktı. Demir'in uzun saçlı hali de çok beğenildi.
Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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