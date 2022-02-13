Programına Çıkardığı 18 Yaşındaki Genç Kızı Azarlayan Esra Erol'dan Açıklama Geldi! Programına çıkardığı 18 yaşındaki genç kızı azarladığı için tepki çeken Esra Erol "Kızımız kendi rızasıyla yayına geldi. Oradaki programcı Esra'nın değil, anne Esra'nın tavrıydı. Programa katılan çocukları kendi çocuklarım gibi görüyorum"

13 Şubat 2022 Pazar 23:34