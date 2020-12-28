Prof. Dr. İlber Ortaylı ''Maşallah'' açıklaması!

Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın, Cansu Canan Özgen ile yaptığı yayının bittiğini sanıp "Maşallah şuna bak" demesi sosyal medyanın gündemine oturmuştu. İlber Hoca hakkındaki yorumlara tepki gösterdi:
Ben bu hanımla kaç zamandır program yapıyorum. Gerçekten iyi. Kendini geliştirdi, TV dünyasında Türkçesi en iyi olanlardan. Okuyor, soruyor, saçmalamıyor. Giyimi, kuşamı, makyajı, duruşu, eli yüzü güzel. Ben ona her zaman ‘maşallah’ derim. Gerçekten aptallar! Taciz lafları türemiş. Olacak iş değil. Onların anladığı türden maşallah değil bu... Türkiye’de sosyal medya Agora. Herkes konuşuyor, fazla gürültü var.”
Prof. Dr. Ortaylı: “Bazıları hadi tamam ama bazıları o kadar ahmakça ki! Kaale almıyorum. Bir ara kitap bağışladım, ona da laf ettiler. Niye veriyormuşum Cumhurbaşkanlığı’na? Ne yapacağım ya? Kitapları korunacak yere vermişim. Üniversiteye verdim, yandı maalesef.
Orhan Pamuk, Elif Şafak hakkında 1 yıl önce yaptığım konuşma sanki dün söylemişim gibi yazılmış. Gençlik grubunda ‘Bu yazarları niye okutmuyorsunuz?’ diye sormuşlardı. ‘Gençler okuyamaz çünkü gramerleri bozuk’ dedim. Türk edebiyatında okutacak başka adam mı yok? ‘İngilizcesini bulursanız okuyun’ dedim ki Victoria Halbrook tercümesi müthiştir. Bunlar Türkçe’yi çok iyi bilen tercümanlar.