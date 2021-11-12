Popun yeni yıldızı: Nergiz

Nergiz, müzik tutkunu genç bir isim. Yıllardır şarkılar söyleyen genç yetenek, etkileyici sesini daha geniş kitlelere ulaştırmak için harekete geçti. Çok sayıda ünlü şarkıcının aranjörlüğünü ve vokal koçluğunu yapan Ödül Erdoğan’la çalışan Nergiz, ilk single’ını hazırladı. Söz ve müziği Melis Kar’a ait “Devire Devire”, 2021 yılının son hiti olacak.

KIŞA DAMGA VURACAK

“Devire Devire” ile pop müzik dünyasına iddialı bir giriş yapmaya hazırlanan Nergiz, hem şarkısıyla hem de klibiyle bu kışa damgasını vuracak. Müzikonair etiketiyle çok yakında dijital platformlarda yayınlanacak şarkı, eğlence kulüplerinin de vazgeçilmezleri arasına girecek.