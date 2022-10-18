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PODYUMDA SAÇINI KESTİ
Podyumların kraliçesi Dilara Kırmıt, ilginç bir protesto ile dikkat çekti.
MAGAZİN 18.10.2022, 12:13
İran’da Mahsa Amini’nin kıyafet kurallarına uymadığı iddiasıyla ‘ahlak polisi’ tarafından gözaltına alınması sonrası hayatını kaybetmesinin ardından patlak veren ve ülke geneline yayılan gösterilerde kadınlar, bir eylem biçimi olarak saçlarını kesiyor. Ünlü model Dilara Kırmıt yer aldığı İranlı modacı Azadeh Pourakbar’ın Bahçeşehir Billion Lounge Clup’daki defilesinde podyumda saçını keserek olaylara tepkisini gösterdi. Güzel model Dilara Kırmıt “Bir genç kızın gördüğü davranış affedilemez dili. Irkı ne olursa olsun bu tür olayların karşısındayım elimden geldiğince de tepkimi gösteririm, bu defile benim için sosyal sorumluluktu” dedi.
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