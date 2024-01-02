Pınar Deniz'den Yeni Yıl Dilekleri

Son dönemin en başarılı kadın oyuncularından biri olan Pınar Deniz, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.

Tek başına geldiği Zorlu AVM’de alışveriş yapıp sezonluk ürünleri inceleyen güzel oyuncu, ‘’herkesin yeni yılını kutluyorum, yeni yıl bizlere güzellikler getirsin’’ ifadelerini kullandı.

Muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayıp objektiflere poz veren Pınar Deniz’in, makyajsız doğal güzelliği gözlerden kaçmazken, sade ve şık AVM tarzı ise sevenleri tarafından beğeni topladı.