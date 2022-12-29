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Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'dan Üzücü Haber Geldi
Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım ayrıldı. İkilinin sosyal medya hesabındaki değişiklik hayaranları tarafında hemen farkedildi.
MAGAZİN 29.12.2022, 12:42
Üst üste çıkan ayrılık haberlerini Kaan Yıldırım sosyal medyasında 'biz küçük dünyamızda mutluyuz, ayrılmadık' notuyla yaptığı paylaşımla yalanlamıştı. Fakat Pinar Deniz'in Kaan Yıldırım'ın doğum gününü geç kutlaması ikilinin arasını açtı ve Kaan Yıldırım 'Ayrılmadık' paylaşımını sosyal medyasından kaldırdı. Bu olay sosyal medya kullanıcıları tarafından 'Ayrıldılar' olarak yorumlandı.
Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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