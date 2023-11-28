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Pınar Deniz sokak tacizine karşı durmak için kamera karşısına geçti

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Pınar Deniz sokak tacizine karşı durmak için kamera karşısına geçti
L’Oréal Paris’in güzellik elçisi Pınar Deniz, rol aldığı yeni kampanya filmi ile sokak tacizine karşı mücadele mesajı verdi. L’Oréal Paris’in StandUp eğitim programı için kamera karşına geçen ünlü oyuncu, tüm bireylere sokak taciziyle mücadelede birlik olma çağrısı yaptı.

Yılın en öne çıkan isimlerinden olan ve geniş bir hayran kitlesi bulunan Pınar Deniz, ses getiren projelerde yer almaya devam ediyor. Başarılı oyuncu, son olarak güzellik elçiliğini üstlendiği L’Oréal Paris’in yeni kampanyasında rol aldı. Markanın sokak taciziyle mücadelede farkındalık oluşturma çalışmaları kapsamında kameraların karşısına geçen Deniz, tüm bireylere seslendi ve 10 dakikalarını ayırarak StandUp eğitim programını tamamlayabileceklerini hatırlattı.

Projeyi çok anlamlı bulduğunu belirten Pınar Deniz, şunları paylaştı: “Dünyanın en büyük güzellik markası L’oreal Paris’in; toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren sokak tacizi ile mücadele konusunda attığı adımları çok değerli buluyorum. Bu açıdan projesinin bir parçası olmaktan ve daha fazla bireye ulaşma çabalarına katkıda bulunmaktan mutluluk duyuyorum. İş birliğimiz kapsamında, L’Oréal Paris ailemle birlikte daha güvenli bir toplum için çalışmaya ve ‘biz buna değeriz’ demeye devam ediyorum.”

Kaynak:Haber Kaynağı

Magazin
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