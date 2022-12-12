Pınar Deniz Altın Kelebek Ödül Tören'inde Büyük İddia!
Yargı Dizisinin güzel yıldızı Pinar Deniz, Altın Kelebek Ödül Töreni'nde günlerce konuşulan ve Rihanna'dan alıntı çıkan olay konuşmasını bilinçli olarak mı yaptı?
MAGAZİN 12.12.2022, 14:48 12.12.2022, 16:07
Beyaz Magazin programı yorumcusu Pinar Eliçe konuya ilişkin, "Pinar Deniz'in bu konuşmayı yaparken reaksiyon alacağını bilerek yaptığını düşünüyorum. Bu bilinçli bir proje.
Bence Pinar Deniz çok akıllı bir kız. Sandığımız kadar bir kız değil. İlla ki Rihanna'dan dolayı patlayacağını biliyordu. Bu konuşma kendisine bilinçli olarak yaptırıldı. Şu anda ödül töreninden sadece Pinar Deniz konuşmasıyla adından söz ettiriyor." yorumunda bulundu.
Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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