PİERRE WEBO: KISA BİR SÜRE SONRA TOPARLANACAĞIZ

Restoran çıkışı muhabirler ile ayaküstü sohbet eden Pierre Webo, ”Bildiğiniz üzere Başakşehir Spor Kulübünde yardımcı antrenörlük yapıyorum. Okan hoca ile çalışmak çok keyifli. Lige iyi başlayamasakta inanıyorum ki çok kısa bir süre sonra toparlanacağız.” diye konuştu.

OGHENEKARO ETEBO

NİJERYALI YILDIZIN KEYFİ YERİNDE

Galatasaray sezon başı kendi renklerine bağladığı Nijeryalı yıldız futbolcu Oghenekaro Etebo, önceki gün Aqua Florya AVM’de görüntülendi. Alışveriş merkezine yalnız gelen ve ünlü markaların mağazalarını dolaşan futbolcu, gazetecilere poz vermeyi ihmal etmedi. Keyfinin yerinde olduğu gözlenen Etebo, Galatasaraylı futbol severlerin fotoğraf isteklerini kırmadı. Ünlü futbolcu alışverişini tamamlamasının ardından Meos Balık’da akşam yemeği yedi.

MBAYE DİAGNE

TARZINI DEĞİŞTİRDİ