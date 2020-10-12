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PİERRE WEBO: KISA BİR SÜRE SONRA TOPARLANACAĞIZ

Eski Fenerbahçeli yıldız futbolcu Pierre Webo, önceki gün Aqua Florya AVM’de görüntülendi. Akşam saatlerinde yalnız geldiği alışveriş merkezinde kısa bir alışveriş turu yapan Webo, Günaydın Restoran’da akşam yemeği yedi.

PİERRE WEBO: KISA BİR SÜRE SONRA TOPARLANACAĞIZ
Restoran çıkışı muhabirler ile ayaküstü sohbet eden Pierre Webo, ”Bildiğiniz üzere Başakşehir Spor Kulübünde yardımcı antrenörlük yapıyorum. Okan hoca ile çalışmak çok keyifli. Lige iyi başlayamasakta inanıyorum ki çok kısa bir süre sonra toparlanacağız.” diye konuştu.
OGHENEKARO ETEBO
NİJERYALI YILDIZIN KEYFİ YERİNDE
Galatasaray sezon başı kendi renklerine bağladığı Nijeryalı yıldız futbolcu Oghenekaro Etebo, önceki gün Aqua Florya AVM’de görüntülendi.  Alışveriş merkezine yalnız gelen ve ünlü markaların mağazalarını dolaşan futbolcu, gazetecilere poz vermeyi ihmal etmedi. Keyfinin yerinde olduğu gözlenen Etebo, Galatasaraylı futbol severlerin fotoğraf isteklerini kırmadı. Ünlü futbolcu alışverişini tamamlamasının ardından Meos Balık’da akşam yemeği yedi.
MBAYE DİAGNE
TARZINI DEĞİŞTİRDİ
Galatasaray’ın Senegalli forvet oyuncusu Mbaye Diagne, geride bıraktığımız gün Aqua Florya AVM’de görüntülendi. Yoğun idman programı sonrası yalnız görüntülenen yıldız futbolcu ünlü marka mağazaları gezip alışveriş yaptı. Örgülü saçları ile tarzını değiştiren Diagne’nin keyifsiz olması ise dikkatlerden kaçmadı.
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PİERRE WEBOAqua Florya AVMOGHENEKARO ETEBOMbaye Diagne
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