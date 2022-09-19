PETEK DİNÇÖZ YENİ ŞARKISI ‘ÇILGINLAR GİBİ’ REKORLA KIRDI

Petek Dinçöz, 4 şarkıdan oluşan Pd Production etiketli maxi single çalışmasının birinci parçası ‘Çılgınlar gibi(ölürüm)’ listelere zirveden giriş yaparak rakiplerine fark attı.

MAGAZİN 19.09.2022, 11:46
PETEK DİNÇÖZ YENİ ŞARKISI ‘ÇILGINLAR GİBİ’ REKORLA KIRDI

Çılgınlar gibi isimli son şarkısı yayınlandıktan 7 saat sonra İtunes top 10 listesine 1. sırasına yerleşti. Spotify’da ise 20 farklı listede aynı anda yayına girdi.

8 yıl sonra yayımlanan şarkının nakaratı ‘ölürüm, ölürüm, yoluna da ölürüm’ başta Tik Tok gibi video yayını yapan platformlarda hızla yayılmaya başlayarak yeni challenge olmayı başardı.

 

Petek Dinçöz, uzun bir aradan sonra yayımladığı “Çılgınlar Gibi” şarkısının sözü ve müziği Özgür Koç’a düzenlemesi Selim Çaldıran’a ait. Şarkının video klip yönetmenliğini Erkan Nas üstlendi.

 

Söz- Müzik: Özgür Koç

Düzenleme: Selim Çaldıran

Klip Yönetmeni: Erkan Nas

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