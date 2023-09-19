  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Petek Dinçöz oğlunun doğum gününü Akvaryum’da kutladı

Petek Dinçöz oğlunun doğum gününü Akvaryum’da kutladı

Yayınlanma:
Petek Dinçöz oğlunun doğum gününü Akvaryum’da kutladı
Ünlü oyuncu ve şarkıcı Petek Dinçöz, geçtiğimiz gün oğlu İrfan Aslan’ın 8. yaş gününü İstanbul Akvaryum’da kutladı.

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Petek Dinçöz, geçtiğimiz gün oğlu İrfan Aslan’ın 8. yaş gününü İstanbul Akvaryum’da kutladı.

Ayaküstü muhabirlerin sorularını da yanıtlamayı ihmal etmeyen Dinçöz, geçen yıl İrfan Aslan’ın yaş gününde Miami’deydik bu yıl İstanbul Akvaryum’u tercih ettik. Oğlum da çok mutlu, burası gerçekten harika bir yer ve herkesin mutlaka gelip görmesi gerekiyor” ifadelerinde bulundu. Akvaryum dalgıçlarının balıkları beslemesi sırasında pasta üfleyen Aslan, ardından akvaryumun Amazon ormanları kısmında annesi Petek Dinçöz ile objektiflere poz verdi. Turlarını tamamladıktan sonra vale noktasından araçlarını alarak alandan ayrıldılar.

Kaynak:Haber Kaynağı

Resmi İlanlar
ÇATALCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İHALE İLANI
ÇATALCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İHALE İLANI
Magazin
İşkolik Esra Erol
İşkolik Esra Erol
Iraz, Yapay Zekâ Teknolojisiyle Çekilen 'Vurula Vurula' Klibiyle Hayranlarını Şaşırtıyor
Iraz, Yapay Zekâ Teknolojisiyle Çekilen 'Vurula Vurula' Klibiyle Hayranlarını Şaşırtıyor
Murat Seçkin ve Soner Özer İşbirliği ile 'Terk edip Gitmezdin Sevgili Beni' Yükselişte
Murat Seçkin ve Soner Özer İşbirliği ile 'Terk edip Gitmezdin Sevgili Beni' Yükselişte
Linet'e nazar değdi
Linet'e nazar değdi
Ece Erken, oğlu Eymen ile birlikte
Ece Erken, oğlu Eymen ile birlikte
Mahsun Kırmızıgül, hem iş hem alışveriş
Mahsun Kırmızıgül, hem iş hem alışveriş
Asena Almanya'ya dönüyor
Asena Almanya'ya dönüyor