Perihan Savaş'tan akşam alışverişi

Akşam saatlerinde tek başına çıktığı alışverişte bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. Başarılı oyuncu, ‘’izin günlerinde alışveriş yapmaya çalışıyorum, temel ihtiyaçlarımızı karşılamamız gerekli’’ dedi. Sevenlerinin yoğun ilgisi gösterdiği usta isim, bu yoğun ilgiye tüm samimiyetiyle cevap verip, yanına gelen sevenleriyle hatıra fotoğrafı çektirip, sohbet etmeyi ihmal etmedi. Perihan Savaş’ın spor AVM’ tarzı ise sevenleri tarafından beğeni topladı.